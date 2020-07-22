2020-07-22T20:45:03+03:00
Общество

Самарскую Северо-Восточную магистраль хотят продлить до станции метро "Российская"

Сейчас власти хотят заключить контракт на проектно-изыскательные работы
Михаил ГОРЮНОВ
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Документацию по планировки магистрали утвердили еще в 2017 годуДокументацию по планировки магистрали утвердили еще в 2017 годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Департамент градостроительства Самары 22 июля сообщил о планах по ремонту дорожного полотна. Речь идет о реконструкции Северо-Восточной магистрали - от улиц Ново-Садовой до Автобусного проезда.

- В 2020 году планируется заключение муниципального контракта на проектно-изыскательные работы, - отметили чиновники.

Напомним, еще в 2017 году департамент строительства и архитектуры искал организацию, которая разработает проект этой реконструкции. На его реализацию выделяли 4 с половиной миллиона рублей. На строительство планировали потратить 118 миллионов.

Власти хотели сделать четырехполосную дорогу с шириной проезжей части в 15 метров, которая пройдет через Ново-Садовую и проспект Ленина, а затем повернет к станции метро "Российская" и Автобусному проезду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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