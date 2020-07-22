В Самарской области бесследно исчезла 18-летняя девушка с каре

22 Июль 2020 2020-07-22T22:22:23+03:00

Кристину Кудачеву не могут найти с 20 июля

Изменить размер текста: A A

Волонтеры "Лизы Алерт" объявили о розыске 18-летней Кристины Кудачевой. Жительница поселка Усть-Кинельский не выходит на связь со своими близкими уже несколько дней.

- Ее местонахождение неизвестно с 20 июля. Сейчас ведется информационный поиск, - отмечают активисты.

Кристина носит очки. Это в ориентировке значится ее особой приметой. На момент исчезновения девушка была одета в черную футболку, черные брюки и темные кроссовки. Ее рост около 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-каштановые, стрижка каре, глаза серые.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться к инфоргу поиска Светлане по телефону +7-996-744-78-67, либо звонить по номерам 8 (800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU