2020-07-22T22:22:23+03:00
Общество

В Самарской области бесследно исчезла 18-летняя девушка с каре

Кристину Кудачеву не могут найти с 20 июля
Михаил ГОРЮНОВ
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Волонтеры просят помочь в поискахВолонтеры просят помочь в поискахФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Волонтеры "Лизы Алерт" объявили о розыске 18-летней Кристины Кудачевой. Жительница поселка Усть-Кинельский не выходит на связь со своими близкими уже несколько дней.

- Ее местонахождение неизвестно с 20 июля. Сейчас ведется информационный поиск, - отмечают активисты.

Кристина носит очки. Это в ориентировке значится ее особой приметой. На момент исчезновения девушка была одета в черную футболку, черные брюки и темные кроссовки. Ее рост около 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-каштановые, стрижка каре, глаза серые.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться к инфоргу поиска Светлане по телефону +7-996-744-78-67, либо звонить по номерам 8 (800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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