Фонтан «Роза ветров» в сквере Речников заработает к 1 сентября
Фонтан «Роза ветров» в сквере Речников на Сухой Самарке планируют открыть к 1 сентября. Эту дату озвучили в мэрии города. Власти считают, что новый фонтан станет главным украшением сквера.
- Это будет открытый, классический фонтан, который подрядчик восстановит «с нуля» после демонтажа старой конструкции. Полной замене подлежат инженерия и машинное оборудование. Чашу фонтана сделают в форме звезды. Подрядчик обещает запустить его к 1 сентября, - рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Алексей Старостин.
Сейчас в сквере Речников идет ремонт. Там обустраивают многофункциональную спортивную и детскую площадки, кладут новые пешеходные дорожки, устанавливают фонари, сажают деревья и кусты.
- Украшением сквера станут детские площадки с антитравматическим резиновым покрытием, выполненные в речной тематике: бело-голубые цвета оформления, маяк, волны. Стилистика малых архитектурных форм отсылает к истории сквера: отсюда речников провожали в плавание, - отметили в мэрии.
Сейчас в сквере уложили 90% плитки на дорожках, постелили 60% газона, проложили инженерные коммуникации и установили световые опоры.
ИСТОЧНИК KP.RU