Фонтан «Роза ветров» в сквере Речников заработает к 1 сентября

23 Июль 2020 2020-07-23T08:29:23+03:00

Сейчас в сквере уложили 90% плитки на дорожках, постелили 60% газона, проложили инженерные коммуникации и установили световые опоры. Фото: администрация Самары.

Сейчас в сквере на Сухой Самарке идет ремонт

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Фонтан «Роза ветров» в сквере Речников на Сухой Самарке планируют открыть к 1 сентября. Эту дату озвучили в мэрии города. Власти считают, что новый фонтан станет главным украшением сквера.

- Это будет открытый, классический фонтан, который подрядчик восстановит «с нуля» после демонтажа старой конструкции. Полной замене подлежат инженерия и машинное оборудование. Чашу фонтана сделают в форме звезды. Подрядчик обещает запустить его к 1 сентября, - рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Алексей Старостин.

Сейчас в сквере Речников идет ремонт. Там обустраивают многофункциональную спортивную и детскую площадки, кладут новые пешеходные дорожки, устанавливают фонари, сажают деревья и кусты.

- Украшением сквера станут детские площадки с антитравматическим резиновым покрытием, выполненные в речной тематике: бело-голубые цвета оформления, маяк, волны. Стилистика малых архитектурных форм отсылает к истории сквера: отсюда речников провожали в плавание, - отметили в мэрии.

Сейчас в сквере уложили 90% плитки на дорожках, постелили 60% газона, проложили инженерные коммуникации и установили световые опоры.

ИСТОЧНИК KP.RU