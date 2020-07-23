2020-07-23T08:29:23+03:00
Общество

Фонтан «Роза ветров» в сквере Речников заработает к 1 сентября

Сейчас в сквере на Сухой Самарке идет ремонт
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Сейчас в сквере уложили 90% плитки на дорожках, постелили 60% газона, проложили инженерные коммуникации и установили световые опоры. Фото: администрация Самары.Сейчас в сквере уложили 90% плитки на дорожках, постелили 60% газона, проложили инженерные коммуникации и установили световые опоры. Фото: администрация Самары.
Изменить размер текста:

Фонтан «Роза ветров» в сквере Речников на Сухой Самарке планируют открыть к 1 сентября. Эту дату озвучили в мэрии города. Власти считают, что новый фонтан станет главным украшением сквера.

- Это будет открытый, классический фонтан, который подрядчик восстановит «с нуля» после демонтажа старой конструкции. Полной замене подлежат инженерия и машинное оборудование. Чашу фонтана сделают в форме звезды. Подрядчик обещает запустить его к 1 сентября, - рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Алексей Старостин.

Сейчас в сквере Речников идет ремонт. Там обустраивают многофункциональную спортивную и детскую площадки, кладут новые пешеходные дорожки, устанавливают фонари, сажают деревья и кусты.

- Украшением сквера станут детские площадки с антитравматическим резиновым покрытием, выполненные в речной тематике: бело-голубые цвета оформления, маяк, волны. Стилистика малых архитектурных форм отсылает к истории сквера: отсюда речников провожали в плавание, - отметили в мэрии.

Сейчас в сквере уложили 90% плитки на дорожках, постелили 60% газона, проложили инженерные коммуникации и установили световые опоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перед стартом ФНЛ «Акрон» проведет контрольные матчи с командами из Ульяновской области
Фонтан «Роза ветров» в сквере Речников заработает к 1 сентября
В Самарской области бесследно исчезла 18-летняя девушка с каре
Евгений Савин сообщил, что "Крылья Советов" могут за деньги уговорить "Тамбов" отказаться от РПЛ
Самарскую Северо-Восточную магистраль хотят продлить до станции метро "Российская"
За что удалили Мелкадзе в матче ЦСКА - Тамбов 22 июля 2020 года
После первого тайма Динамо - Оренбург 22 июля 2020 года счет 0:1
Федеральное правительство поможет в строительстве особой экономической зоны Тольятти
В Тольятти сотрудник УФСИН попался на взятке за послабление режима самоизоляции
На пляже в Тольятти пьяные родители забыли про троих малолетних детей
Заместительницу главы УФССП региона не стали арестовывать за должностные преступления
На железнодорожном вокзале в Самаре полицейские избили пассажира
СамГУПС начинает принимать документы от абитуриентов в очном формате
На видео попала погоня за пьяным водителем в Самарской области