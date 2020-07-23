Перед стартом ФНЛ «Акрон» проведет контрольные матчи с командами из Ульяновской области

23 Июль 2020 2020-07-23T08:56:08+03:00

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Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти, который в августе дебютирует в ФНЛ, объявил соперников по контрольным матчам перед стартом сезона. 25 июля красно-черные сыграют две встречи с командами из Ульяновской области – ульяновской «Волгой» и димитровградской «Ладой». Встречи пройдут в закрытом режиме.

- 25 июля пройдут два контрольных матча с командами Ульяновской области: «Волгой» (16:00) и «Ладой» (18:00). Игры пройдут на центральном поле стадиона «Торпедо». Согласно проекту календаря в первом туре нам предстоит выезд в Воронеж, где естественное покрытие. Весь сбор в Крымске тренировались на натуральных полях и до вылета на матч с «Факелом» продолжим готовиться на «траве», - приводит слова главного тренера «Акрона» Дмитрия Емельянова пресс-служба тольяттинского клуба.

Напомним, в прошлом сезоне «Акрон» занял первое место в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ и получил право на повышение в классе. Третий по силе дивизион российского футбола команда преодолела за один сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU