2020-07-23T08:56:08+03:00
Спорт

Перед стартом ФНЛ «Акрон» проведет контрольные матчи с командами из Ульяновской области

Игры пройдут в закрытом режиме
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Обе игры пройдут в Тольятти.Обе игры пройдут в Тольятти.
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти, который в августе дебютирует в ФНЛ, объявил соперников по контрольным матчам перед стартом сезона. 25 июля красно-черные сыграют две встречи с командами из Ульяновской области – ульяновской «Волгой» и димитровградской «Ладой». Встречи пройдут в закрытом режиме.

- 25 июля пройдут два контрольных матча с командами Ульяновской области: «Волгой» (16:00) и «Ладой» (18:00). Игры пройдут на центральном поле стадиона «Торпедо». Согласно проекту календаря в первом туре нам предстоит выезд в Воронеж, где естественное покрытие. Весь сбор в Крымске тренировались на натуральных полях и до вылета на матч с «Факелом» продолжим готовиться на «траве», - приводит слова главного тренера «Акрона» Дмитрия Емельянова пресс-служба тольяттинского клуба.

Напомним, в прошлом сезоне «Акрон» занял первое место в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ и получил право на повышение в классе. Третий по силе дивизион российского футбола команда преодолела за один сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре судят ветврача, которая за взятки пропустила на прилавок мясо неизвестного происхождения
Названа причина смерти женщины с коронавирусом в Самаре 23 июля
Сергей Рыжиков покинул «Крылья Советов»
Названы районы, где заболели коронавирусом в Самарской области 23 июля
Билайн Бизнес предлагает своим клиентам сократить расходы на электроэнергию
В Самарской области разыскивают девочек-подростков с татуировками
Дмитрий Азаров обсудил развитие самарской медицины с министром здравоохранения
Самарский облсуд отменил решение о закрытии ночлежки в Запанском
В Новокуйбышевске старое футбольное поле превратили в суперобъект
Идем на снижение: в Самаре за сутки 23 июля нашли всего 49 зараженных коронавирусом
Бывший президент «Крыльев»: «Спортдир взял за руку Глушенкова и увез его в «Химки»