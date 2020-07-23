В Самаре отменят автобус до Зубчаниновки

23 Июль 2020 2020-07-23T09:27:20+03:00

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В Самаре перевозчик попросил официально исключить из реестра пассажирский автобусный маршрут 27к, который ходил от Кировского рынка до кинотеатра Луч. По словам представителей компании, которые отправили соответствующее обоснование в департамент транспорта, маршрут не пользуется популярностью и в целом не рентабелен. Также здесь отметили, что он дублируется другими, более востребованными маршрутами.

В департаменте со всеми доводами согласились и отметили, что сейчам маршрут уже не работает. Сейчас же в ведомстве готовы рассмотреть заявки других перевозчиков, если кто-то готов взять обслуживание этого маршрута на себя.

Если желающих не найдется, маршрут исключат из реестра и он будет официально отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU