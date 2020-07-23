Из Курумоча запустят дополнительный рейс в Екатеринбург
Самолеты из Самары в этом направлении станут летать чаще в августе
Дополнительный рейс в Екатеринбург запланирован на воскресеньеФото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:
У самарского аэропорта Курумоч изменится расписание. В августе добавят еще один рейс - до Екатеринбурга.
- Со 2 августа авиакомпания Utair увеличит частоту полетов на маршруте Екатеринбург - Самара до четырех раз в неделю. Дополнительный рейс запланирован на воскресенье. В аэропорт Курумоч самолет будет прилетать в 13:55. Вылет в Екатеринбург намечен на 14:45, - сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.
Отметим, что в Екатеринбург летают и самолеты авиакомпании RusLine. Таким образом, рейсы из Самары в этом направлении будут ежедневными.
ИСТОЧНИК KP.RU