2020-07-23T09:44:54+03:00
Общество

Дмитрий Азаров рассказал, зачем уехал в Москву

Впереди у губернатора два дня в столице и встречи с тремя министрами
Анастасия МЫШКИНА
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Дмитрий Азаров улетел в МосквуДмитрий Азаров улетел в Москву
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на жва дня попрощался с жителями региона и цлетел в Москву. Обращение в сторис инстаграма он записал прямо из автомобиля по пути в аэропорт. В нем он объяснил, зачем поехал в столицу и чем надеется порадовать жителей области.

- Запланированы встречи в министерстве финансов, экономического развития, промышленности, транспорта, встречи с тремя министрами. Все темы, которые запланированы к обсуждению, касаются важных для региона проектов, их развития и финансовой поддержки, - отметил Дмитрий Азаров.

Сейчас в регионе реализуется целый ряд важнейших дажн в федеральном масштабе проектов. Это и строительство моста через Волгу, и реконструкция участка трассы М5 и строительство новой развязки, и открытие филиала Третьяковской галереи на базе Фабрики-кухни, и участие в федеральной программе по улучшению качества воды. В скором времени губернатор расскажет, о чем же удалось договориться в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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