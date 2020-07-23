2020-07-23T11:56:06+03:00
Спорт

«Крылья Советов» и Егора Голенкова оштрафовали на 340 тысяч рублей

Команду и ее игрока решили наказать рублем по итогам матча с «Краснодаром»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарская команда нарушила регламент возобновления РПЛСамарская команда нарушила регламент возобновления РПЛФото: с сайта ФК «Краснодар».
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«Крыльям Советов» и одному из игроков команды придется заплатить внушительные штрафы по итогам 29 тура Тинькофф РПЛ. Причина — нарушение регламента РФС «Возобновление тренировочного процесса и проведение матчей Тинькофф РПЛ сезона 2019-2020 гг.» и иные нарушения регламента.

Так, по итогам контрольно-дисциплинарного комитета РФС было решено оштрафовать «Крылья Советов» на 40 тысяч и на 200 тысяч рублей. Игроком, которого тоже накажут рублем, оказался нападающий Егор Голенков. Ему придется заплатить 100 тысяч рублей.

Напомним, что матч «Крылья Советов» - «Краснодар» прошел 15 июля на стадионе «Самара Арена». Встреча завершилась ничьей. Ни одна из команд не смогла распечатать ворота противника.

Названо имя игрока, который первый покинул "Крылья Советов" после неудачного сезона

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ИСТОЧНИК KP.RU

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