«Крылья Советов» и Егора Голенкова оштрафовали на 340 тысяч рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T11:56:06+03:00

Команду и ее игрока решили наказать рублем по итогам матча с «Краснодаром»

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«Крыльям Советов» и одному из игроков команды придется заплатить внушительные штрафы по итогам 29 тура Тинькофф РПЛ. Причина — нарушение регламента РФС «Возобновление тренировочного процесса и проведение матчей Тинькофф РПЛ сезона 2019-2020 гг.» и иные нарушения регламента.

Так, по итогам контрольно-дисциплинарного комитета РФС было решено оштрафовать «Крылья Советов» на 40 тысяч и на 200 тысяч рублей. Игроком, которого тоже накажут рублем, оказался нападающий Егор Голенков. Ему придется заплатить 100 тысяч рублей.

Напомним, что матч «Крылья Советов» - «Краснодар» прошел 15 июля на стадионе «Самара Арена». Встреча завершилась ничьей. Ни одна из команд не смогла распечатать ворота противника.

Названо имя игрока, который первый покинул "Крылья Советов" после неудачного сезона 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU