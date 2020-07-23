В Самару нагрянули гром и ливень

23 Июль 2020 2020-07-23T10:46:15+03:00

Правда, пока стихия бушует не во всех районах города

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Гроза и гром, которые уже несколько дней прогнозируют синоптики, наконец пришли в Самарскую область. В четверг, 23 июля, над Самарой зависли темные тучи, на некоторые районы обрушился сильный дождь.

— На Алма-Атинской ливень. Идет в город, готовьте зонты, — рассказала «КП — Самара» одна из жительниц города.

Также очевидцы сообщают, что гром гремит в районе улицы Антонова-Овсеенко, сгущаются тучи и над Волгой. К слову, в центре города пока все спокойно. Светит солнце, и не слышны раскаты грома.

Отметим, что в регионе объявлен желтый уровень опасности. По данным Приволжского УГМС, днем 23 июля будет гроза, при которой ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. В ГУ МЧС по Самарской области призывают жителей быть внимательнее и осторожнее на улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU