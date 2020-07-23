2020-07-23T10:59:26+03:00
Происшествия

В Самаре девушка на «Ниссане» устроила «паровозик» из трех машин

В аварии пострадали два человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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ДТП произошло на улице ЕрошевскогоДТП произошло на улице ЕрошевскогоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В среду, 22 июля, в Октябрьском районе Самары произошло ДТП. Примерно в 10:40 на улице Ерошевского столкнулись три автомобиля: «Ниссан», «Датсун» и «Митсубиси». По данным полицейских, аварию спровоцировала 29-летняя девушка на первой иномарке.

- Автомобилистка, двигаясь со стороны улицы Гая в направлении улицы Мичурина, не выбрала безопасную дистанцию до остановившегося впереди автомобиля, и столкнулась с «Датсуном», а тот отбросило на «Митсубиси», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадали 48-летний водитель «Датсуна» и его пассажир. Обоим назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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