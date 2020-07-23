2020-07-23T11:16:29+03:00
Общество

Идем на снижение: в Самаре за сутки 23 июля нашли всего 49 зараженных коронавирусом

В Самарской области обнародовали данные о количестве зараженных коронавирусом на 23 июля 2020
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре снижается число заболевшихВ Самаре снижается число заболевших
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В Самарской области продолжает снижаться число заболевших коронавирусом. 23 июля 2020 года положительными оказались тесты лишь у 49 человек. Всего с начала пандемии заразились 6538 человек, выздоровели 4256 человек. К сожалению, еще один человек умер - от чего и как будет известно немного позже.

Число заразившихся коронавирусом в Самарской области за сутки получило устойчивую тенденцию к снижению. Накануне подтвердились 52 случая, до этого - 57, еще днем ранее - 60. И это происходит несмотря на то, что в регионе уже отменены практически все ограничения, работают рестораны и фитнес-центры. Эксперты считают, что это говорит о доскональном соблюдении правил безопасности. При это делать меньше тестов не стали, часто коронавирусных больных выявляют на профилактических осмотрах.

В регионе надеются, что ситуация будет оставаться такой же спокойной и получится снять новые ограничения. С 1 августа из региона даже могут открыть рейсы за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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