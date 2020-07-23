В Новокуйбышевске старое футбольное поле превратили в суперобъект

23 Июль 2020 2020-07-23T11:43:57+03:00

На новой спортивной площадке можно будет играть в футбол, хоккей даже вечером в темноте

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В Новокуйбышевске по нацпроекту "Демография" обустроили современную спортивную площадку. Она расположилась на месте старого футбольного поля между двумя школами №20 и №4 на улице Бочарикова. О таком спортобъекте здесь мечтали давно и наконец-то мечта сбылась - помог нацпроект, реализацию которого в регионе лично контролирует Дмитрий Азаров.

- Слова благодарности губернатору Дмитрию Азарову и министру спорта Дмитрию Шляхтину за то, что сегодня мы видим здесь такой современный объект. Теперь еще больше детей, молодежи, людей всех возрастов смогут ежедневно заниматься спортом, - поделился глава Новокуйбышевска Сергей Марков.

Новая спортплощадка имеет искусственный газон, хоккейные борта. Ее можно использовать круглый год и играть даже в темное время суток.

Первыми новую площадку испытали местные юные футболисты "Нефтяника":

- Знал, что такие площадки строят, но честно скажу, даже не верилось, что у нас в Новокуйбышевске могут такую крутую спортплощадку сделать, - рассказал капитан команды Александр Нагаев.

ИСТОЧНИК KP.RU