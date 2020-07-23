В Новокуйбышевске старое футбольное поле превратили в суперобъект
В Новокуйбышевске по нацпроекту "Демография" обустроили современную спортивную площадку. Она расположилась на месте старого футбольного поля между двумя школами №20 и №4 на улице Бочарикова. О таком спортобъекте здесь мечтали давно и наконец-то мечта сбылась - помог нацпроект, реализацию которого в регионе лично контролирует Дмитрий Азаров.
- Слова благодарности губернатору Дмитрию Азарову и министру спорта Дмитрию Шляхтину за то, что сегодня мы видим здесь такой современный объект. Теперь еще больше детей, молодежи, людей всех возрастов смогут ежедневно заниматься спортом, - поделился глава Новокуйбышевска Сергей Марков.
Новая спортплощадка имеет искусственный газон, хоккейные борта. Ее можно использовать круглый год и играть даже в темное время суток.
Первыми новую площадку испытали местные юные футболисты "Нефтяника":
- Знал, что такие площадки строят, но честно скажу, даже не верилось, что у нас в Новокуйбышевске могут такую крутую спортплощадку сделать, - рассказал капитан команды Александр Нагаев.
ИСТОЧНИК KP.RU