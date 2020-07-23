2020-07-23T12:01:21+03:00
Общество

Самарский облсуд отменил решение о закрытии ночлежки в Запанском

Теперь обитатели центра для бездомных снова смогут вернуться туда
Анастасия ФИЛАТОВА
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Местные жители не особо рады соседству с ночлежкойМестные жители не особо рады соседству с ночлежкой
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История с ночлежкой в поселке Запанской Самары, на которую постоянно жаловались местные жители и где сотрудники регионального ГУ МЧС нашли нарушения пожарной безопасности, получила продолжение. В конце июня Железнодорожный районный суд приостановил ее работу, но 17 июля Самарский областной суд отменил это решение. Теперь обитатели ночлежки могут вновь в нее вернуться.

- 30 июня в адрес уполномоченного по правам человека в Самарской области поступило обращение от граждан, проживающих в Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, а также иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Они сообщили, что их выселяют сотрудники ФССП и попросили помощи, - сообщает пресс-служба омбудсмена Ольги Гальцовой.

Уполномоченный обратилась к министру социально-демографической и семейной политики региона. В итоге 54 человека перевели в Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий. Спустя еще несколько дней нашли новое жилье для еще 21 обитателя ночлежки. По данным омбудсмена, на сегодня всем гражданам, которые на 15 июля находились в самарском центре для бездомных, предложили вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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