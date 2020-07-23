Дмитрий Азаров обсудил развитие самарской медицины с министром здравоохранения

23 Июль 2020 2020-07-23T12:06:42+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Москве рабочую встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Кстати, в столицу глава региона привел и местного министра Армена Беняна, совсем недавно назначенного на этот пост. На встрече обсуждались вопросы реализации нацпроектов, эпидемиологическая обстановка в регионе и вопросы развития самарской медицины. Во время разговора речь зашла и о строительстве новых учреждений здравоохранения.

Министр порекомендовал Армену Беняну для большей эффективности работы лично познакомиться с руководителями всех департаментов федерального министерства. И поручил такие встречи организовать и содействовать в работе самарского главы ведомства.

Также Дмитрий Азаров рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе, где уровень заболеваемости коронавирусом в целом в три раза ниже чем по стране. Теперь в Самарской области хотят разработать план по возвращению в привычный режим работы лечебных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU