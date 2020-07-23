2020-07-23T12:08:08+03:00
Общество

В Самарской области разыскивают девочек-подростков с татуировками

Анна Шишкина и Ксения Кудашова сбежали из социального учреждения
Ирина СИНЕГУБОВА
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Девушки могли уехать в СамаруДевушки могли уехать в СамаруФото: ГУ МВД России по Самарской области
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22 июля 16-летняя Анна Шишкина и 17-летняя Ксения Кудашова самовольно ушли из социального учреждения села Приволжье.

– Девушки, возможно, выехали неустановленным транспортом в Самару. В настоящее время их усиленно ищут, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

У Анны на левой ноге выше колена геометрическая татуировка питбуля и шрам на левой руке 3 см. Ее рост около 175 см, волосы короткие светлые, на момент исчезновения была одета в бежевую майку, синие шорты, оранжевые кроссовки. У Кристины татуировка в виде вишни на ветке на кисти левой руки. Ее рост около 170 см, волосы средней длины темные, была одета в синюю футболку, черные лосины, черные кроссовки с белыми полосками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушек, просят сообщить информацию по телефону 8-846-479-14-84 или 020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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