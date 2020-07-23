Сергей Рыжиков покинул «Крылья Советов»

23 Июль 2020 2020-07-23T13:07:26+03:00

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«Крылья Советов» покинул вратарь Сергей Рыжиков. У 39-летнего стража ворот закончился срок контракта. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

- В среду «Крылья Советов» провели заключительную тренировку в этом сезоне. Перед началом занятия игроки и тренерский штаб поблагодарили Сергея Рыжикова за выступления в составе нашей команды. Сергей покидает «Крылья» в связи с окончанием срока контракта. За нашу команду Сергей Рыжиков сыграл 43 игры, из них 12 матчей отыграл на ноль, - говорится на сайте клуба.

Теперь команда соберется 26 июля в Москве, где пройдет медосмотр. После «Крылья» начнут подготовку к сезону в ФНЛ.

Напомним, по итогам этого сезона «КС» не смогли сохранить прописку в РПЛ, заняв 15-ое место.

ИСТОЧНИК KP.RU