2020-07-23T14:53:08+03:00
Общество

В Самарской области в 2020 году заменят 50 лифтов

Рассказываем, где поменяют лифты и сколько подъемников еще нужно заменить
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Лифты меняют достаточно небыстро, ведь они очень дорогиеЛифты меняют достаточно небыстро, ведь они очень дорогие
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В Самарской области активно меняют старые лифты в домах. В этом году по программе обновят 50 подъемников в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. На это выделено 100 млн рублей. Всего же в регионе нужно обновить 7000 лифтов, сообщает Фонд капитального ремонта Самарской области.

Новые подъемники уже появились в доме №24 по ул. Чернореченской. Жители отметили, что кабины более современные, имеют вентиляцию, звуковое сопровождение, работают бесшумно. Срок эксплуатации нового оборудования - 25 лет. Каждый лифт стоит около 2 млн рублей.

- Они энергосберегающие, что поможет собственникам квартир уменьшить плату за электричество, оснащены антивандальными кнопками со шрифтом Брайля, подъемники с частотными преобразователями обеспечивают плавность хода, - отметил руководитель компании-подрядчика Денис Гущин.

Деньги на замену лифтов предоставляются из регбюджета в виде субсидии. Сейчас замены требуют 7000 лифтов на сумму 14,1 млрд рублей. За шесть лет в регионе уже заменили 600 подъемников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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