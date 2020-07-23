Строительство планетария в Самаре стартует в 2021 году
Стало известно, когда стартует строительство планетария в Самаре. Как стало известно на заседании регионального штаба управления строительством объектов государственной собственности, работы планируют начать в 2021 году.
- До 15 сентября регион должен направить в Москву документы по планетарию. Работы предполагается начать в год 60-летия первого полета человека в космос, - сообщает пресс-службе правительства Самарской области.
Напомним, что планетарий хотят построить возле музея «Самара Космическая» на проспекте Ленина. Здание будет пятиэтажным. В нем разместят звездный зал с куполом-экраном диаметром около 20 метров. Кроме того, в планетарии будут работать студия по изучению космонавтики и астрономии, конференц-зал, магазин сувениров и кафе. На крыше здания обустроят площадку с телескопами, с помощью которых можно будет наблюдать за звездами и различными астрономическими явлениями.
ИСТОЧНИК KP.RU