Жителей Самары попросили помочь "Самарской Луке"

23 Июль 2020 2020-07-23T15:44:31+03:00

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Жителей Самары попросили помочь национальному парку "Самарская Лука" получить деньги на развитие и совершенствование туристических маршрутов. Сейчас заявка от региона участвует в конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров. Голосование за лучшие проекты проходит на специальном сайте, где можно посмотреть, как хотят развивать свой внутренний туризм разные регионы и что они предлагают и поддержать Самарскую область.

Для того, чтобы отдать свой голос за "Самарскую Луку", нужно зайти на сайт, авторизоваться через одну из соцсетей, выбрать в списке Самарскую область и отдать свой голос. Сделать именно так земляков попросил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - за день у региона прибавилось более 3 тыс голосов и теперь Самарская область в десятке лидеров по голосованию . Нам осталось обогнать Сахалин и Воронеж, а также Башкортостан. При этом на шестом месте Свердловская область набрала уже 35 тыс голосов, а наш регион - 7223 голоса.

Сейчас в Самарской области разрабатывается программа развития внутреннего туризма. Самарская Лука - одна из жемчужин региона, привлекающая путешественников. Развитие внутренних маршрутов и их обустройство только добавит парку очков в борьбе за туриста.

ИСТОЧНИК KP.RU