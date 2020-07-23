2020-07-23T17:12:19+03:00
Спорт

Официально: "РПЛ" не расширят, "Крылья Советов" - в ФНЛ

Проголосовавшие против на заседании РПЛ клубы выразили поддержу выбывающим соперникам
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Новый сезон РПЛ начнется не для КрыльевНовый сезон РПЛ начнется не для Крыльев
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Стало известно, чем закончилось собрание клубов РПЛ 23 июля, на котором поднимался вопрос о расширении Лиги до 18 клубов. Информацию опубликовали на сайте РПЛ. К сожалению для самарцев, практически все участники проголосовали против такого решения. Календарь следующего года и так будет сложный, добавить дополнительные матчи невозможно.

В РПЛ отметили, что регламент утвердили все клубы и все согласились, что не будет стыковых матчей при вылете двух команд уже перед возобновлением игр.

- Жаль терять «Крылья», у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и «Оренбург», который попал в очень сложную ситуацию. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в Тинькофф РПЛ, - отметил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Известно, что за проголосовали только два клуба, по информации источника КП - Самара это Рубин и Ахмат.

Теперь в РПЛ будут играть Ротор и Химки. А "Крылья Советов" начнут выступления в ФНЛ. Зато Самарскую область ждет местное дерби, ведь в этой лиге также играет тольяттинский "Акрон".

ИСТОЧНИК KP.RU

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