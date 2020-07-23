Самарцам показали, как будет выглядеть Ерик Парк

23 Июль 2020 2020-07-23T18:10:03+03:00

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В Самаре намерены уже в 2020 году благоустроить Ерик Парк в Куйбышевском районе по народному проекту. В мэрии показали, как он будет выглядеть после преображения в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Велодорожки и пешеходные зоны

В парке появится пространство для семейного отдыха, велодорожки, павильон с шахматными столами, террасы с шезлонгами и пергола с качелями. Также в парке поставят лавочки, садовые диваны, урны, разобьют газоны, вырубят старые деревья и обновят зеленые насаждения.

Прекрасные зоны отдыха

Напомним, что жители "Волгаря" принимали активное участие в обсуждении дизайн-проекта и голосовали за свой микрорайон, чтобы получить этот чудо-парк.

ИСТОЧНИК KP.RU