В Самаре осквернили памятник воинам перед днем ВМФ

23 Июль 2020 2020-07-23T18:51:35+03:00

На памятнике написали не праздничную фразу

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В Самаре осквернили памятник ветеранам локальных войн. На памятнике написали "Родина-мать оказалась мачехой". Кто это сделал неизвестно. Надпись появилась накануне празднования дня ВМФ и дня ВДВ. Об осквернении в своем твиттере сообщил депутат губдумы Михаил Матвеев, сам служивший на флоте.

- Сомневаюсь, что мерзавцы вообще служили и любят Родину. Надпись очищена в дежурные сутки, - написал Михаил Матвеев.

Напомним, что к подножию памятника на ул. Мчурина традиционно возлагают цветы перед такими праздниками, служившие в разных родах войск люди таким образом чтят память сослуживцев.

ИСТОЧНИК KP.RU