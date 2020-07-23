Школа на Пятой просеке уже стала трехэтажной

23 Июль 2020 2020-07-23T18:56:22+03:00

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В Самаре на Пятой Просеке продолжают строить школу. У нее уже появился третий этаж. На строительной площадке побывала глава города Елена Лапушкина, она посмотрела, как идут работы.

Сейчас здесь уже закончили строить стены, выполнили кирпичную кладку подвал, готовы колоны и перекрытия третьего этажа школы. Сейчас здесь проводят электромонтажные и сантехнические работы, на следующей неделе начнут благоустройство территории рядом. Около здания появятся МАФы и спортплощадки.

- Я вижу какой объём техники находится на этом объекте, какое количество людей. Видно, что работы разделены, такая организация рабочего и строительного процесса меня несомненно радует. Все работы должны быть закончены в срок, - прокомментировала увиденное Елена Лапушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU