По Тольятти ездил полыхающий грузовик
По интернету разлетелось видео, как по Тольятти разъезжает грузовик, из кузова которого идет густой черный дым и доносятся хлопки. Полыхающий грузовик заметили на улице Коммунальной. Оказалось, что в кузове горит мусор.
- В 11:05 поступило сообщение о возгорании мусора в кузове автомобиля МАЗ на площади два квадратных метра. Огонь ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
К счастью, пострадавших нет. Почему водитель не остановился, когда из кузова его машины повалил густой черный дым, неизвестно. В сети мужчину уже окрестили Безумным Максом и Призрачным гонщиком.
По Тольятти ездит полыхающий грузовик.
ИСТОЧНИК KP.RU