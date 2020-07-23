По Тольятти ездил полыхающий грузовик

23 Июль 2020 2020-07-23T18:59:58+03:00

В сети водителя уже окрестили Безумным Максом и Призрачным гонщиком. Фото: скриншот с видео

Водителя не смутило, что из кузова валит черный дым, он не остановил машину

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По интернету разлетелось видео, как по Тольятти разъезжает грузовик, из кузова которого идет густой черный дым и доносятся хлопки. Полыхающий грузовик заметили на улице Коммунальной. Оказалось, что в кузове горит мусор.

- В 11:05 поступило сообщение о возгорании мусора в кузове автомобиля МАЗ на площади два квадратных метра. Огонь ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К счастью, пострадавших нет. Почему водитель не остановился, когда из кузова его машины повалил густой черный дым, неизвестно. В сети мужчину уже окрестили Безумным Максом и Призрачным гонщиком.

По Тольятти ездит полыхающий грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU