2020-07-23T19:50:46+03:00
Спорт

Пляжные «Крылья Советов» проиграли шестой матч подряд в чемпионате России

23 июля самарцы уступили ЦСКА 3:4
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья» пока не набрали ни одного очка в этом сезоне Суперлиги. Фото: bsrussia.com.«Крылья» пока не набрали ни одного очка в этом сезоне Суперлиги. Фото: bsrussia.com.
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«Крылья Советов» потерпели очередное поражение в чемпионате России по пляжному футболу. В четверг, 23 июля, в рамках шестого тура Суперлиги самарцы уступили ЦСКА 3:4. В составе волжан голами отмелись Станислав Федорив, Михаил Жиляев и Дамир Рафиков, сообщает bsrussia.com.

Это шестое поражение «Крыльев Советов» в чемпионате России. Самарцы замыкают турнирную таблицу с нолем очков. Другой клуб из столицы 63 региона «Динамо-Самара» идет на шестом месте с шестью очками. В четверг «динамовцы» крупно уступили стоилчному «Локомотиву» 4:10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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