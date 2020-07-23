В Самаре в конце августа пройдет международный фестиваль «Самарское знамя»

23 Июль 2020 2020-07-23T21:20:39+03:00

Болгария тоже примет в нем участие, правда, дистанционно

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Пандемия коронавируса, из-за которой были введены различные ограничения, не повлияла на проведение международного фестиваля «Самарское знамя». Он все-таки состоится. Мероприятие, которое посвящено событиям освобождения балканских народов от 500-летнего османского ига, намечено на конец августа. В среду, 22 июля, в региональном отделении партии «Единая Россия» прошло заседание оргкомитета фестиваля.

- На оргкомитете обсудили вопросы по проведению военно-исторической реконструкции, по работе фестивальных площадок, воссоздающих быт и культуру конца XIX века. Все необходимые меры безопасности будут соблюдены. Болгария тоже присоединится к нам, но в режиме «телемоста», - сообщили организаторы мероприятия.

На заседании оргкомитета также установили срок, до которого необходимо будет направить свои предложения по проведению фестиваля «Самарское знамя», — 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU