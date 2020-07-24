Груженая фура перевернулась в Самарской области

24 Июль 2020 2020-07-24T08:51:47+03:00

Машина перевернулась из-за того, что водитель не справился с управлением и наехал на обочину. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водитель и пассажирка в больнице в тяжелом состоянии

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Серьезное ДТП произошло в Сызранском районе Самарской области днем в четверг, 23 июля. На трассе М-5 «Урал» перевернулась фура. Водитель и пассажирка сейчас в больнице, оба в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- «Камаз» ехал по М-5 со стороны Москвы в направлении Самары. На 865 км дороги водитель не справился с управлением, наехал на левую обочину, и машина опрокинулась, - уточнили в полиции.

На месте работали сотрудники скорой помощи и инспекторы ГИБДД. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU