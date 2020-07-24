Жительница Самары попала под статью за отказ лечить 7-летнюю дочь

24 Июль 2020 2020-07-24T09:39:52+03:00

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В Самаре 40-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела. Под статью женщина попала из-за того, что оставила в опасности семилетнюю дочь. Самарчанка отказывалась лечить своего ребенка.

- О данной ситуации стало известно после проверки инспектором ПДН этой семьи. Она прибыла к ним в квартиру, пообщалась с соседями и выяснила, что девочка не получает необходимые лекарства, которые ей предоставляются бесплатно. Мать ребенка игнорировала рекомендации медиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Данный факт подтвердили и сотрудники больницы, то же самое «сказали» и документы. В итоге на нерадивую мать завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Женщине грозит до 1 года лишения свободы. Как отмечают в полиции, теперь девочка получила все необходимые препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU