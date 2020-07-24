На выходных в Самарской области местами пройдут дожди и могут быть грозы
Столбики термометров будут подниматься до +26
Дожди будут кратковременными и только в некоторых районах области.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода ждет Самарскую область в выходные, 25 и 26 июля. Столбики термометров поднимутся не выше +26, местами по области пройдут кратковременные дожди и возможны грозы.
Ночью в субботу и воскресенье обещают +9… +14, днем потеплеет до +21… +26. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть северо-западный и западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду ночью и 7-12 метров в секунду днем.
В целом же температура воздуха до конца июля ожидается около привычных значений.
ИСТОЧНИК KP.RU