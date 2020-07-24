Талалаев может покинуть «Крылья Советов» и возглавить клуб РПЛ

24 Июль 2020 2020-07-24T10:04:38+03:00

У руля «Крыльев» Талалаев набрал 9 очков в 6 матчах, но спасти команду от вылета не смог. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Изменить размер текста: A A

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев может перед сезоном 20/21 сменить команду. По данным sport24.ru, в специалисте заинтересованы два клуба Российской премьер-лиги – «Урал» и «Ахмат».

Напомним, Андрей Талалаев возглавил «Крылья Советов» за шесть туров до конца сезона. На этом посту российский специалист сменил Миодрага Божовича. В оставшихся матчах под руководством нового тренера самарцы набрали девять очков, в том числе отобрали очки у двух участников Лиги чемпионов «Локомотива» и «Краснодара», однако это не спасло команду от вылета в ФНЛ. Следующий сезон волжане проведут в первом дивизионе.

ИСТОЧНИК KP.RU