Талалаев может покинуть «Крылья Советов» и возглавить клуб РПЛ
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев может перед сезоном 20/21 сменить команду. По данным sport24.ru, в специалисте заинтересованы два клуба Российской премьер-лиги – «Урал» и «Ахмат».
Напомним, Андрей Талалаев возглавил «Крылья Советов» за шесть туров до конца сезона. На этом посту российский специалист сменил Миодрага Божовича. В оставшихся матчах под руководством нового тренера самарцы набрали девять очков, в том числе отобрали очки у двух участников Лиги чемпионов «Локомотива» и «Краснодара», однако это не спасло команду от вылета в ФНЛ. Следующий сезон волжане проведут в первом дивизионе.
ИСТОЧНИК KP.RU