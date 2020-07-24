В Самаре Hyundai после ДТП с «Приорой» сбил женщину-пешехода

24 Июль 2020 2020-07-24T10:22:26+03:00

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В четверг, 23 июля, в Самаре на улице Красноармейской произошло двойное ДТП. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Около 9:30 столкнулись «Лада Приора» и Hyundai, а потом иномарку отбросило на пешехода.

- За рулем «Приоры» находился 42-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Чапаевской в направлении улицы Молодогвардейской, не выбрал безопасную дистанцию до едущей впереди иномарки и столкнулся с ней. От удара Hyundai отбросило на 59-летнюю женщину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавшая на момент ДТП переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила серьезные травмы, с которыми ее увезли в больницу. По данным сотрудников ГИБДД, водитель, спровоцировавший аварию, находился в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU