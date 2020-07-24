2020-07-24T11:53:11+03:00
Авто

АВТОВАЗ приостанавливает производство автомобилей

Новые авто тольяттинский автозавод не будет выпускать три недели
Анастасия ФИЛАТОВА
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АВТОВАЗ на три недели уходит в корпоративный отпускАВТОВАЗ на три недели уходит в корпоративный отпускФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Автомобильные заводы в Тольятти и Ижевске останавливают свою работу. В течение трех недель предприятия не будут выпускать новые автомобили. Это связано с тем, что АВТОВАЗ уходит в плановых корпоративный отпуск.

- Отпуск продлится с 27 июля по 16 августа. В этот период на предприятиях группы «АВТОВАЗ» продолжится плановая модернизация оборудования и будут проведены необходимые ремонтные работы, - сообщили в пресс-службе автогиганта.

Как отмечают в компании, проблем с покупкой автомобилей LADA во время корпоративного отпуска быть не должно. Предприятия подготовили необходимый запас машин всех моделей. Все они будут в наличии в дилерских центрах LADA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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