2020-07-24T12:24:55+03:00
Общество

СГЭУ вступил в Консорциум образовательных организаций в статусе опорного центра по направлениям цифровой экономики

Теперь вуз планирует заняться подготовкой специалистов, обладающих цифровыми компетенциями
Илона МАЙСКАЯ
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СГЭУ планирует стать одним из 5 центров-спутников Консорциума по направлениям цифровой экономикиСГЭУ планирует стать одним из 5 центров-спутников Консорциума по направлениям цифровой экономикиФото: Архив "КП"
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Самарский государственный экономический университет вступил в Консорциум образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, который действует на базе АНО ВО «Университет Иннополис». В проект уже вошли 13 университетов и 14 заведений среднего профессионального образования.

— Приоритетная задача СГЭУ на ближайшую перспективу — подготовка высококвалифицированных специалистов различных областей, которые бы обладали цифровыми компетенцими и могли их применять в своей сфере работы: туризме, сельском хозяйстве, юриспруденции и т. д., — отметила проректор по развитию образовательных программ университета Мария Гусева. Также в планах у вуза — стать одним из 5 центров-спутников Консорциума по направлениям цифровой экономики.

По мнению представителей университета, его участие в Консорциуме позволит оказать значительное влияние на достижение целевых показателей региональной части федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Масштабная комплексная оценка образовательных программ СГЭУ уже началась. Предполагается, что уже с сентября около 300 студентов университета «нецифрового» профиля начнут формировать ключевые компетенции цифровой экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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