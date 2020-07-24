Абитуриенты Самарской области могут отправить документы в вузы почтой

24 Июль 2020 2020-07-24T12:41:03+03:00

Комплекты документов для поступления можно отправить в 770 отделениях Почты России в Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это один из самых удобных и безопасных способов подать документы в условиях коронавируса

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Абитуриенты Самарской области смогут отправить документы в вузы с помощью почты.

- С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации такой способ является одним из наиболее удобных и безопасных, - отметили в УФПС Самарской области. - Комплекты документов для поступления можно отправить в 770 отделениях Почты России в Самарской области. Отправлять их нужно заказным письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении.

Чтобы документы пришли в срок, жителей региона просят придерживаться простых правил:

- Направлять документы заранее. Контрольные сроки доставки письменной корреспонденции по России можно узнать сайте.

- Правильно заполнять адресные строки. Адрес получателя пишется на строках в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя – в левом верхнем. Свой адрес отправителю лучше указывать полностью. Это поможет документам вернуться к вам, если неправильно указан адрес получателя.

- Сохранять квитанцию, которую вам выдадут в почтовом отделении. Указанный на ней трек-номер пригодится для отслеживания письма.

В этом году все абитуриенты, которые отправят документы почтой, смогут получить электронное уведомление о вручении. Там указана вся информация о получателе.

Кроме того, если нужно поторопиться, можно воспользоваться экспресс-отправлением EMS.

- Курьер заберет отправление в удобном для отправителя месте и доставит его адресату. Экспресс-отправление является регистрируемым, его доставку и вручение также позволяет отследить трек-номер, - уточнили в Почте России.

ИСТОЧНИК KP.RU