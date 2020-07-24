В Самаре отремонтируют спортзал школы, где ученик пострадал из-за ветхого пола
Прокуратура Самары провела проверку после происшествия в школе № 114. Там в спортзале ученик получил травму во время урока физкультуры.
- Установлено, что деревянные полы в пощении находятся в ветхом состоянии. Из-за этого школьник споткнулся о выступающую доску, упал и порезался коленом о шляпку гвоздя. Вред здоровью эта травма не повлекла, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Районная прокуратура направила представление в адрес департамента образования, но выявленные нарушения так и не были устранены. В итоге прокуроры обратились в суд с требованием обязать чиновников выделить деньги на ремонт пола в спортзале школы. Служители Фемиды удовлетворили его.
Также прокуратура внесла представление в адрес директора учебного заведения по факту травмирования ребенка. В результате виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU