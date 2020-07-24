В Самаре отремонтируют спортзал школы, где ученик пострадал из-за ветхого пола

24 Июль 2020 2020-07-24T12:55:04+03:00

Школьник порезал колено о гвоздь, который выступал из пола Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Самары провела проверку после происшествия в школе № 114. Там в спортзале ученик получил травму во время урока физкультуры.

- Установлено, что деревянные полы в пощении находятся в ветхом состоянии. Из-за этого школьник споткнулся о выступающую доску, упал и порезался коленом о шляпку гвоздя. Вред здоровью эта травма не повлекла, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Районная прокуратура направила представление в адрес департамента образования, но выявленные нарушения так и не были устранены. В итоге прокуроры обратились в суд с требованием обязать чиновников выделить деньги на ремонт пола в спортзале школы. Служители Фемиды удовлетворили его.

Также прокуратура внесла представление в адрес директора учебного заведения по факту травмирования ребенка. В результате виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU