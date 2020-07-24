2020-07-24T15:54:30+03:00
Общество

В Самаре умер профессор, врач-травматолог и участник военных операций Олег Кочергаев

Он заведовал травматологическим центром в больнице им. Семашко
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре умер известный врач-травматолог Олег Кочергаев, который заведовал травматологическим центром II уровня больницы имени Семашко. Он скончался 24 июля, сообщили его коллеги.

Олег Викторович был профессором, доктором медицинских наук, полковником медицинской службы. Он участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и в боевых действиях в республике Афганистан и в Нагорном Карабахе, миротворческой операции в Косово на Балканах.

Олег Кочергаеву было всего 56 лет. О причинах смерти в сообщении не говорится.

- Олег Викторович всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости, - говорится в соболезнованиях от коллектива больницы.

«КП-Самара» также выражает соболезнования родным и коллегам Олега Викторовича Кочергаева.

Гражданская панихида состоится в здании по ул. Калинина, 32, с 10.00 до 12.00 26 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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