2020-07-24T15:56:07+03:00
Общество

В сквере на месте рынка на Авроре появится «звездное небо»

Об этом стало известно во время инспекции, которую провела Елена Лапушкина по всем реконструируемым площадкам для отдыха в городе
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Уже появились очертания будущего фонтанаУже появились очертания будущего фонтана
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Стало известно, что еще интересного появится в новом сквере, который сейчас обустраивают на месте рынка на пересечении улиц Аэродромной и Авроры в Самаре. Здесь побывала глава города Елена Лапушкина, которая оценила, как ведутся работы по обустройству площадки. Сейчас на площадке протяженностью более километра уже уложили плитку, провели освещение. Основание для фонтана облицовывают плиткой.

Также здесь планируют посадить деревья, декоративные растения, обустроить газон. Почетное место в сквере заняла елка, которую будут наряжать к Новому году. А между деревьями и фонарями протянут гирлянды, которые будут создавать эффект звездного неба.

Также Елена Лапушкина посмотрела, как идут работы в сквере Александра Невского в Зубчаниновке. Здесь жители давно ждали реновации, и вот все сбылось: сейчас на площадке укладывают плитку, готовятся установить лавочки, детские площадки, сделать тротуары. Также здесь появится скейт-площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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