2020-07-24T15:58:41+03:00
Общество

В Тольятти открылся детский сад, из которого не хотят уходить

Здесь детей учат робототехнике, шахматам, развивают все таланты
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
Дмитрий Азаров посмотрел на современный детский сад в ТольяттиДмитрий Азаров посмотрел на современный детский сад в Тольятти
Изменить размер текста:

В Тольятти открылся новый корпус детского сада «Ладушки», где будут развивать математические таланты юных жителей автограда. Его отремонтировали, обновили и заполнили эксклюзивным оборудованием. Ребят с новосельем поздравил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Здесь будут воспитываться 350 малышей, и сейчас к занятиям приступили первые воспитанники: и дошколята, и совсем маленькие дети в ясельных группах. В правительстве отметили, что создание мест для детей до трех лет способствует трудоустройству родителей и тем самым решает задачи нацпроекта «Демография».

Садик получился в самом деле уникальный - открытия нового корпуса жители автограда ждали более пяти лет и теперь понимают - не зря. Дети не хотят уходить из детского садика домой, потому что заинтересованы занятиями.

Садик переливается всеми цветами: на первом этаже выставка посвящена истории Тольятти, на втором можно познакомиться с континентами и планетами Солнечной системы. Здесь есть шахматный клуб, игровой класс для познания правил дорожного движения, педагоги по иностранным языкам, музыкальный зал с синтезаторами и барабанами, оборудование для кукольных спектаклей.

А особая гордость коллектива - конструкторское бюро «РобоЛадушки», где дети могут собирать роботов и занимаются программированием.

- В «Ладушках» есть все для самореализации этих замечательных детей, - отметил Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области минипивоварни хотят вывести из тени
Роспотребнадзор рекомендовал властям повесить черные шары и запрещающие купаться знаки на пляжах в центре Самары
В роллах из Тольятти нашли плесень и возбудитель кишечной палочки
Самарская модель честно призналась, сколько стоит
В Приволжском районе отремонтируют две дороги жизни
Депутат Денис Волков рассказал, от чего зависит решение экологических проблем Тольятти
В Тольятти открылся детский сад, из которого не хотят уходить
В сквере на месте рынка на Авроре появится «звездное небо»
В Самаре умер профессор, врач-травматолог и участник военных операций Олег Кочергаев
Билайн завоевал 11 наград и стал самой эффективной компанией на EFFIE AWARDS RUSSIA 2020
На молодежном форуме «iВолга-2020» откроется смена «Мой бизнес»
В Самаре отремонтируют спортзал школы, где ученик пострадал из-за ветхого пола
Абитуриенты Самарской области могут отправить документы в вузы почтой
СГЭУ вступил в Консорциум образовательных организаций в статусе опорного центра по направлениям цифровой экономики
Вандалы, осквернившие памятник воинам-интернационалистам в Самаре, попали на камеры
Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 42 человека в Самарской области 24 июля