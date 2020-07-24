В Тольятти открылся детский сад, из которого не хотят уходить

24 Июль 2020 2020-07-24T15:58:41+03:00

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В Тольятти открылся новый корпус детского сада «Ладушки», где будут развивать математические таланты юных жителей автограда. Его отремонтировали, обновили и заполнили эксклюзивным оборудованием. Ребят с новосельем поздравил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Здесь будут воспитываться 350 малышей, и сейчас к занятиям приступили первые воспитанники: и дошколята, и совсем маленькие дети в ясельных группах. В правительстве отметили, что создание мест для детей до трех лет способствует трудоустройству родителей и тем самым решает задачи нацпроекта «Демография».

Садик получился в самом деле уникальный - открытия нового корпуса жители автограда ждали более пяти лет и теперь понимают - не зря. Дети не хотят уходить из детского садика домой, потому что заинтересованы занятиями.

Садик переливается всеми цветами: на первом этаже выставка посвящена истории Тольятти, на втором можно познакомиться с континентами и планетами Солнечной системы. Здесь есть шахматный клуб, игровой класс для познания правил дорожного движения, педагоги по иностранным языкам, музыкальный зал с синтезаторами и барабанами, оборудование для кукольных спектаклей.

А особая гордость коллектива - конструкторское бюро «РобоЛадушки», где дети могут собирать роботов и занимаются программированием.

- В «Ладушках» есть все для самореализации этих замечательных детей, - отметил Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU