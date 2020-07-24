2020-07-24T15:22:55+03:00
Общество

Депутат Денис Волков рассказал, от чего зависит решение экологических проблем Тольятти

Руководитель проекта «Чистая страна» считает, что важна слаженная работа всех профильных отраслей
Илона МАЙСКАЯ
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Денис Волков выступил модератором онлайн-дискуссии о проблемах экологииДенис Волков выступил модератором онлайн-дискуссии о проблемах экологии
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В Тольяттинском государственном университете прошел круглый стол в рамках IX Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего». Его темой стали проблемы экологии и как их можно решить сообща. Модератором дискуссии, которая прошла в режиме онлайн и охватила не только Тольятти, но и всю страну, стал руководитель проекта «Чистая страна», депутат Самарской губдумы Денис Волков.

- У Тольятти достаточно много экологических болевых точек. Их решение зависит от того, насколько слаженно профильные отрасли, ведомства и общественные институты взаимодействуют, работая в системе. Насколько неравнодушно к теме сохранения окружающей среды подрастающее поколение, - отметил Денис Волков.

По его словам, самыми главными экопроблемами Тольятти остаются состояние атмосферного воздуха и работы по лесовосстановлению. Специалисты уже занимаются этими вопросами, но решить их быстро сложно. Также в ходе круглого стола обсудили проблему средних и небольших предприятий, которые зачастую работают нелегально. По мнению экспертов, здесь необходимы общественный контроль и регулярные рейды.

Денис Волков поделился полезными социально-экологическими кейсами, которые можно применять на федеральном уровне: «Школа за раздельный сбор», «Школьная экологическая мозаика», «Лес памяти». Депутат также пообещал, что в ближайшее время проведет прямой эфир в своем инстаграм-аккаунте и ответит на самые интересные вопросы участников форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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