В Приволжском районе отремонтируют две дороги жизни

В Самарской области делают дороги

В Самарской области благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в нормативное состояние две трассы, жизненно важные для жителей Приволжского, Безенчукского и Хворостянского районов. Именно эти дороги связывают их с областной столицей. Ремонт в этом направлении начался в 2018 году, за два года уже капитально отремонтировали участок трассы «Самара - Волгоград - Осинки - Безенчук». А в 2020 году в нормативное состояние приведут еще два участка протяженностью 21,9 км.

В 2021 году в перечень требующих ремонта объектов также включили участок в 17 км этой же трассы до поворота на поселок Ильмень. Всего за все время комфортными и безопасными сделают 53 километра дороги.

Также в 2020 году запланирован ремонт 243,4 км дорог и 183,6 из них - это региональные трассы, в том числе местные дороги в Самаре и Тольятти.

Сейчас все работы идут с опережением графика, сообщили в региональном правительстве, и весь ремонт на контроле у губернатора.