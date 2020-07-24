В роллах из Тольятти нашли плесень и возбудитель кишечной палочки

24 Июль 2020 2020-07-24T16:05:31+03:00

В какой момент на производстве в роллах появились "незваные гости", так и осталось не совсем понятным Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Решением Арбитражного суда Самарской области на 150 тысяч рублей была оштрафована тольяттинская компания ООО «Главная доставка».

Все началось с обращения частного лица в январе этого года в региональный Роспотребнадзор. В феврале надзорное ведомство отобрало пробы роллов, которые производит эта контора. В частности, проверки подверглись роллы «Эмаги». Лабораторные испытания показали, что кроме заявленных рыбы, риса и «официальных» ингредиентов, там притаились еще и плесень и колиморфы - это бактерии группы кишечной палочки.

На компанию-изготовителя составили протокол по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем требований технических регламентов, которые создали угрозу или повлекли причинение вреда жизни или здоровью граждан».

Ни заявитель, ни ответчик на июльское заседание в арбитраж не явились, и дело рассмотрели без их участия. В итоге ООО «Главная доставка» оштрафовали на 150 тысяч рублей, будет ли контора обжаловать такое решение суда, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU