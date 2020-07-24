2020-07-24T16:05:31+03:00
Общество

В роллах из Тольятти нашли плесень и возбудитель кишечной палочки

Компанию-производителя оштрафовали на 150 тысяч рублей
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
В какой момент на производстве в роллах появились "незваные гости", так и осталось не совсем понятнымВ какой момент на производстве в роллах появились "незваные гости", так и осталось не совсем понятнымФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Решением Арбитражного суда Самарской области на 150 тысяч рублей была оштрафована тольяттинская компания ООО «Главная доставка».

Все началось с обращения частного лица в январе этого года в региональный Роспотребнадзор. В феврале надзорное ведомство отобрало пробы роллов, которые производит эта контора. В частности, проверки подверглись роллы «Эмаги». Лабораторные испытания показали, что кроме заявленных рыбы, риса и «официальных» ингредиентов, там притаились еще и плесень и колиморфы - это бактерии группы кишечной палочки.

На компанию-изготовителя составили протокол по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем требований технических регламентов, которые создали угрозу или повлекли причинение вреда жизни или здоровью граждан».

Ни заявитель, ни ответчик на июльское заседание в арбитраж не явились, и дело рассмотрели без их участия. В итоге ООО «Главная доставка» оштрафовали на 150 тысяч рублей, будет ли контора обжаловать такое решение суда, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области минипивоварни хотят вывести из тени
Роспотребнадзор рекомендовал властям повесить черные шары и запрещающие купаться знаки на пляжах в центре Самары
В роллах из Тольятти нашли плесень и возбудитель кишечной палочки
Самарская модель честно призналась, сколько стоит
В Приволжском районе отремонтируют две дороги жизни
Депутат Денис Волков рассказал, от чего зависит решение экологических проблем Тольятти
В Тольятти открылся детский сад, из которого не хотят уходить
В сквере на месте рынка на Авроре появится «звездное небо»
В Самаре умер профессор, врач-травматолог и участник военных операций Олег Кочергаев
Билайн завоевал 11 наград и стал самой эффективной компанией на EFFIE AWARDS RUSSIA 2020
На молодежном форуме «iВолга-2020» откроется смена «Мой бизнес»
В Самаре отремонтируют спортзал школы, где ученик пострадал из-за ветхого пола
Абитуриенты Самарской области могут отправить документы в вузы почтой
СГЭУ вступил в Консорциум образовательных организаций в статусе опорного центра по направлениям цифровой экономики
Вандалы, осквернившие памятник воинам-интернационалистам в Самаре, попали на камеры
Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 42 человека в Самарской области 24 июля