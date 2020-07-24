Самарская модель честно призналась, сколько стоит

24 Июль 2020 2020-07-24T16:08:59+03:00

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Самарская модель и блогер Танита Чочиева опубликовала в своей социальной сети некий «прайс», который вызвал жаркие споры у посетителей ее странички. Девушка честно призналась: себя ценит и встречаться с нищетой не собирается. Чтобы обратить ее внимание, мужчина должен хорошо зарабатывать, потому что и у нее запросы немаленькие.

Модель подробно расписала все траты на красоту и развлечения, которые ей должен обеспечить мужчина. Цены взяты даже минимальные. В списке косметология, маникюр-педикюр, эпиляция, кафе и рестораны, одежда, обувь и аксессуары. В месяц получается около 70 тыс. рублей, есть еще и траты раз в полгода: это ботокс, путешествия, айфон и золотые украшения.

Танита отмечает, что это еще самый скромный прайс, и утверждает, что выставила его только для того, чтобы отвадить «несостоявшихся молодых людей».

Многие комментаторы начали хейтить девушку. В основном недовольны остались парни, которые тут же поспешили раскритиковать внешность модели. Она же на это никак не отреагировала, видимо, посчитав ниже своего достоинства. С другой стороны, каждый человек имеет право предложить цену - второй вопрос, хочет ли другой человек совершить такую покупку. Всегда же можно подождать другого покупателя.

Возмущаться начали и девушки, которые поспешили заявить, что не все такие продажные. На это отреагировала одна из подписчиц Таниты:

- А дамы-то что? Девушки, вы все в душе этого хотите, чтобы мужчина вас содержал и вкладывал деньги в вашу красоту и т.д. Все правильно, хочет мужчина, чтобы рядом была красивая и любящая, так уж будь любезен... - написала Настя Б.

Впрочем, среди мужчин тоже нашлись те, кто девушку критиковать не стал.

- Ребят, вам никто не запрещает и дальше знакомиться в чебуречных и на кассах «Пятерочек» разных. Все пары образуются по социальному статусу, это закон природы. У животных тоже, хорошие самки выбирают доминирующих самцов, - отметил Виталий.

А что думаете об этом прайсе вы? Обсудим в комментариях. Сколько вам нужно денег от партнера для счастья? Или любовь в другом?

ИСТОЧНИК KP.RU