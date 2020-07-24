2020-07-24T15:56:53+03:00
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал властям повесить черные шары и запрещающие купаться знаки на пляжах в центре Самары

Надзорному органу не понравилась вода в Волге
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Также Роспотребнадзор рекомендовал ограничить купание на этих пляжах.Также Роспотребнадзор рекомендовал ограничить купание на этих пляжах.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Роспотребнадзор проверил воду и песок на всех 18 официальных пляжах Самарской области. Опасных бактерий надзорный орган не нашел, песок тоже оказался в порядке, а вот к воде на самарских и областных пляжах есть претензии.

- Специалисты выявили несоответствующие пробы воды водоемов на пляжах по микробиологическим показателям. В Самаре: пляж первой очереди набережной (от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской), пляж второй очереди набережной (от улицы Маяковского до дамбы в районе комплекса «КИНАП»), пляж четвертой очереди набережной (от улицы Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), пляж спуск улиц Советской Армии, пляж Загородный парк. В Сергиевском районе: пляж с. Елшанка, озеро Липовое, пляж с. Сергиевск, озеро Банное, - сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

Надзорный орган рекомендовал местным властям информировать население о неудовлетворительном состоянии воды. В частности, поставить на пляжах таблички «Купание запрещено» и вывесить черные шары. Также Роспотребнадзор рекомендовал ограничить купание на этих пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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