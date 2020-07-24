2020-07-24T16:00:26+03:00
Общество

В Самарской области минипивоварни хотят вывести из тени

Власти региона отметили, что незаконная торговля пивом от частников - большая проблема
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В регионе все время находят неправильный алкогольВ регионе все время находят неправильный алкоголь
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В Самаре прошло заседание, на котором обсуждали вопросы регулирования алкогольного бизнеса. За полгода в регионе пресекли продажу 5,5 тысяч декалитров спиртного без документов. Но самой большой проблемой рынка остается теневой пивной бизнес. Представители Росалкогольрегулирования отметили, что в регионе производится в три раза больше пива, чем у соседей. Но вот маленькие частные пивоварни часто пытаются организовать торговлю нелегально.

И воздействовать на это получается плохо, ведь штрафы за незаконную торговлю сейчас крайне невелики, от 500 до 2000 рублей.

- Тема незаконного предпринимательства остается очень больной. Могу сказать, что недавно Правительство области направило в федеральный центр предложения по ужесточению ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, - заметил в ответ председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

Уже сейчас министерство промышленности региона ведет плановые и неплановые проверки, в этом году у двух организаций были отозваны лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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