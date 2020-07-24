2020-07-24T16:53:52+03:00
Происшествия

В Тольятти в доме на Московском проспекте полыхали три балкона

Пострадавших нет, спасатели эвакуировали трех человек
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Причину пожара будут выяснять специалисты. Фото: vk.com/patrul_tlt.Причину пожара будут выяснять специалисты. Фото: vk.com/patrul_tlt.
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В Тольятти днем в пятницу, 24 июля, на Московском проспекте, 11 вспыхнул пожар. Полыхали три балкона, пламя перекинулось на квартиры. Сообщение о возгорании в диспетчерскую МЧС поступило в 13.12. Площадь пожара – 40 квадратных метров.

- Пострадавших нет, трех человек эвакуировали. На месте работали 19 человек личного состава и шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

С пламенем справились в 14.03. Фото и видео полыхающих балконов появились в паблике «Происшествия Тольятти».

Причина пожара пока не известна. Ее будут устанавливать специалисты.

Видео пожара в Тольятти на Московском проспекте 24 июля 2020.На Московском проспекте в Тольятти 24 июля 2020 произошел пожар - полыхали три балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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