2020-07-24T18:25:56+03:00
Спорт

«Крылья Советов» начнут сезон ФНЛ домашним матчем с «Балтикой»

Встреча пройдет 2 августа
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Первый матч «КС» должны провести на «Самара Арене».Первый матч «КС» должны провести на «Самара Арене».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» начнут сезон 2020/2021 ФНЛ домашним матчем с калининградской «Балтикой». Встреча пройдет на «Самара Арене» в воскресенье, 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

- В первом туре «Крылья» сыграют 2 августа. Самарцы проведут домашний матч с «Балтикой». Первенство завершится 15 мая. По итогам сезона 2 команды поднимутся в РПЛ, 2 команды сыграют в стыковых матчах, - уточнили в «Крыльях».

Во втором туре самарская команда отправится в гости к другому дебютанту ФНЛ московскому «Велесу». Игра запланирована на 8 августа.

Другой клуб из Самарской области тольяттинский «Акрон», который также выступает в ФНЛ, начнет сезон 1 августа выездным матчем с воронежским «Факелом».

Напомним, «Крылья» вылетели в ФНЛ, заняв 15-ое место по итогам сезона 19/20 в Российской премьер-лиге.

Названо имя игрока, который первый покинул "Крылья Советов" после неудачного сезона

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ИСТОЧНИК KP.RU

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