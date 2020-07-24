«Крылья Советов» начнут сезон ФНЛ домашним матчем с «Балтикой»
«Крылья Советов» начнут сезон 2020/2021 ФНЛ домашним матчем с калининградской «Балтикой». Встреча пройдет на «Самара Арене» в воскресенье, 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба «КС».
- В первом туре «Крылья» сыграют 2 августа. Самарцы проведут домашний матч с «Балтикой». Первенство завершится 15 мая. По итогам сезона 2 команды поднимутся в РПЛ, 2 команды сыграют в стыковых матчах, - уточнили в «Крыльях».
Во втором туре самарская команда отправится в гости к другому дебютанту ФНЛ московскому «Велесу». Игра запланирована на 8 августа.
Другой клуб из Самарской области тольяттинский «Акрон», который также выступает в ФНЛ, начнет сезон 1 августа выездным матчем с воронежским «Факелом».
Напомним, «Крылья» вылетели в ФНЛ, заняв 15-ое место по итогам сезона 19/20 в Российской премьер-лиге.
Названо имя игрока, который первый покинул "Крылья Советов" после неудачного сезона
ИСТОЧНИК KP.RU