2020-07-24T19:52:55+03:00
Общество

«А где юбка-то?»: полуголые красотки на обочине Ново-Садовой в Самаре шокировали водителей и прохожих

Необычная рекламная акция вызвала и восхищение, и осуждение
Вера ЦЫГАНКОВА
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Девушки даже устроили эпатажные танцы на краю дорогиДевушки даже устроили эпатажные танцы на краю дорогиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вечером в пятницу, 24 июля, в Самаре на улице Ново-Садовой в районе Постникова оврага можно было наблюдать странную картину. Вряд у обочины были припаркованы несколько мотоциклов, на некоторых красовался рекламный логотип, а на других слово «полиция». Рядом с ними прохаживались и извивались длинноногие девушки в весьма откровенных нарядах: туфли на высоченных каблуках и юбки, которые даже не прикрывали ягодиц. Единственное, что точно было закрыто — это лицо, девушки надели мотошлемы.

А вот все, что не было скрыто под одеждой, они с удовольствием демонстрировали проезжающим мимо автомобилистам и всем прохожим, которые массово снимали происходящее на телефоны.

Водители реагировали моментально сигналили и свистели, а пока они отвлекались на красоток, те вручали им листовки с рекламой машинного масла.

Эпатажная рекламная кампания привлекала не только внимание водителей, но и полиции, правда по словам очевидцев, после короткого разговора патрульный автомобиль уехал, а девушки продолжили эпатировать всех вокруг.

Кто-то восхищенно кричал и аплодировал, дети бегали рядом показывали пальцем и смеялись во весь голос, а другие осуждали.

- Кошмар! Юбки-то где оставили! И ведь не стыдно в таком виде появляться на улице! Ладно если решили свои прелести выставлять на показ, так идите в стриптиз клуб. Там вполне понятный контингент, а здесь дети с еще несформированной психикой на это смотрят. Как они потом будут воспринимать женщин, как доступных и ничего не стоящих. О каком воспитании мы говорим, и чему удивляемся потом, если позволяем вот такие вещи проводить на улице, - высказала свое негодование одна из местных жительниц.

Водители же видимо были довольны и даже прогоняли тех кто загораживал им обзор на рекламную акцию.

Полуголые красотки на обочине в шлемах шокировали водителей в Самаре.Ольга АФАНАСЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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