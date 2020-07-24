2020-07-24T21:04:06+03:00
Спорт

Пляжные «Динамо-Самара» и «Крылья Советов» проиграли свои матчи в 7 туре чемпионата России

Первые уступили «Спартаку» 3:4, вторые – «Локомотиву» 2:5
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После семи туров «Динамо-Самара» занимает шестое место в турнирной таблице российской Суперлиги, «Крылья» идут на последней строчке с нулем очков. Фото: ПФК «Динамо-Самара».После семи туров «Динамо-Самара» занимает шестое место в турнирной таблице российской Суперлиги, «Крылья» идут на последней строчке с нулем очков. Фото: ПФК «Динамо-Самара».
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Самарские пляжные футбольный клубы «Динамо-Самара» и «Крылья Советов» не смогли добиться побед в седьмом туре чемпионата страны, который в эти дни проходит в Москве. Первые уступили «Спартаку» 3:4, вторые – «Локомотиву» 2:5.

К 22 минуте «Динамо-Самара» горело красно-белым 0:4, однако смогло собраться и отквитало три мяча. Голами отметились Юрий Петровский, Руслан Аманов и Валентин Михайлов. Однако сравнять счет у волжан так и не получилось.

«Крылья» тоже были в роли догоняющих, и поначалу показалось, что они смогут вырвать ничью, однако «Локомотив» собрался и дожал соперников. При счете 0:3 за самарцев забили Дамир Рафиков и Станислав Федорив, но голы Бориса Никонорова и экс-игрока «КС» Артема Волошина принесли победу «железнодорожникам».

После семи туров «Динамо-Самара» занимает шестое место в турнирной таблице российской Суперлиги, «Крылья» идут на последней строчке с нулем очков. Следующие матчи самарские команды проведут в субботу, 25 июля: «Крылья» встретятся со «Спартаком», «Динамо» - с петербургским «Кристаллом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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