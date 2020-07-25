Самарцам запретили купаться в Волге

25 Июль 2020 2020-07-25T06:36:59+03:00

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Самарский Роспотребнадзор с 17 по 23 июля проверил качество воды на пляжах в черте города. Патогенной микрофлоры не нашли. Но пять пляжей все жк получили черный шар. Микробиологические показатели воды здесь оказались очень далеки от нормы. Что не удивительно: купающиеся уже отметили, что вода в Волге зацвела.

- Рекомендуем ограничить для купания пляж Iочередь набережной (от улицы Ленинградской до ул. Вилоновской), пляж IIочереди набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса «КИНАП»), пляж IVочереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), пляж спуск ул. Советской Армии, пляж Загородный парк, - отметили по результатам проверки в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Теперь на грязных пляжах администрация города должна поставить аншлаги "Купаться запрещено". Для конца июля - начала августа в Самаре это доыольно частое явление. По мере цветения и размножения сине-зеленых водорослей в Волге в воду выделяются опасные вещества, способные вызвать аллергию, кожный зуд. Но это не мешает горожанам спасаться от жары в воде. Также черный шар заработали места рекреации в Сергиевском районе: пляж с. Елшанка, озеро Липовое, пляж с. Сергиевск, озеро Банное. Всего в Самарской области 18 оборудованных пляжей. Роспотребнадзор напомнил, что посещая их, нужно соблюдать социальную дистанцию, чтобы не заболеть коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU