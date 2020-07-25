25 Июль 2020 2020-07-25T06:49:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре Кировский суд займётся рассмотрением дела о взятке сотрудника одного из военкоматов. Расследование закончено, все материалы пережали судьям. По данным следствия сотрудник военкомата по Кировскому и Краснлглинскому району виновен в том, что за взятку в 200 тыс рублей обещал трем самарцам не преследовать их за уклонение от службы в рядах Российской Армии, а потом выдать военные билеты < p> Но ни самому сотруднику, ни парням, мечтавшим откосить, не повезло. Мужчтна попался на взятке, был задержан при получении денег и отстранен от работы. Так что выполнить обещание и исключить молодых людей из списка призывников он не успел. Так что придетсч им послужить Родине.

А вот сотрудника военкомата будут судить. Дело по существу рассмотрит Кировский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU